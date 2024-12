Eigenaresse bruidsmodezaak Tarwekamp laat van zich horen: 'In shock'

Bijna twee weken na de gigantische explosie aan de Tarwekamp komt er steeds meer informatie over naar buiten. Zo heeft de eigenaresse van de bruidsmodezaak van zich laten horen via een verklaring en daarnaast een interview in De Telegraaf. In het statement zegt ze "net als de rest van Nederland" met veel vragen te zitten "over wat er gebeurd is en waarom".

Ook wil de vrouw - die de schuilnaam Senna heeft aangenomen - weten "waarom de verdachten die ongeveer twee weken eerder al aangetroffen waren met zware explosieven en waarvan eenieder kon bedenken dat daar geen legale bedoelingen mee waren, niet zijn vastgehouden of op zijn minst zijn geobserveerd. Dat had wellicht veel ellende voorkomen." Daarmee doelt ze op twee mannen van 23 en 29 uit Roosendaal die begin december werden aangehouden in Oosterhout met meerdere jerrycans, fakkels en zwaar vuurwerk.

In de 538-ochtendshow vertelt de misdaadjournalist John van den Heuvel over zijn interview in de krant. "Ik heb de afgelopen dagen veel contact gehad met de eigenaresse. Ze had een spreekverbod van de politie in het belang van het onderzoek." Donderdagochtend kon er dan toch tot publiceren overgegaan worden.

'Verstoten vriendje'

Reden van de ontploffing, schreef het AD eerder, zou een verbroken relatie tussen de winkeleigenaresse en de inmiddels ook aangehouden Moshtag B. (33) zijn. "Ze had geen flauw benul dat hij dat van plan was en er was ook geen sprake van dreigementen", gaat Van den Heuvel verder bij het 538-interview. "Op het moment dat ze hoorde van die aanslag was ze niet in Nederland. Toen heeft hij haar nog gebeld en getroost, 'ik ga je weer helpen met het opbouwen van je zaak'. Hij was daarmee een beetje zo'n verstoten ex-vriendje die hoopte dat het nog goedkwam."

"Kennelijk is er een lampje doorgebrand in zijn bovenkamer en heeft hij dit plan bedacht, volgens de verdenkingen en hoe justitie er nu tegenaan kijkt," zegt de misdaadjournalist. "Hij heeft een makelaar - een tussenpersoon - ingeschakeld die de twee uitvoerders heeft ingehuurd. Die hebben uiteindelijk daar die aanslag gepleegd, is het vermoeden van het OM."

Shock

Senna wil zowel in de krant als in de verklaring benadrukken dat ze zelf ook slachtoffer en absoluut geen verdachte is. Haar advocaat Richard Korver schrijft hierover in het statement: "De manier waarop zij door diverse media is neergezet en hoe er op sociale media over haar is gesproken doet haar pijn en is onheus. Zij roept eenieder zich te houden aan de feiten". Ook bevestigen ze het spreekverbod. "Wel wil cliënte zeggen dat zij een jonge vrouw is die probeert in haar eigen onderhoud te voorzien door zowel voor anderen als voor zichzelf te werken."

Ze zegt erg mee te leven met de nabestaanden, de gewonden en hun naasten en heeft naar eigen zeggen alle medewerking verleend aan de autoriteiten. "Bovendien heeft zij met bezwaard gemoed gehoor gegeven aan wensen en adviezen om bijvoorbeeld niet naar een herdenkingsbijeenkomst te gaan." Korver besluit te verklaring door te schrijven dat zijn cliënte nog steeds in shock verkeerd.