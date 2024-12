Drie Brabanders (23, 29, 33) en Rotterdammer (33) vast voor explosie Tarwekamp

De vier mannen die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de fatale explosies aan de Tarwekamp in Den Haag horen blijven langer in voorarrest zitten. Bij het incident op zaterdag vielen 6 doden. Drie verdachten werden maandag aangehouden, een vierde woensdag.

Op maandagavond 9 december iets voor middernacht hield de politie de drie mannen aan. Het gaat om een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Roosendaal en een 23-jarige man uit Roosendaal. Op woensdagavond is nog een 33-jarige man uit Oosterhout opgepakt. De mannen werden in hun woonplaats aangehouden.

Een rechter-commissaris heeft bepaald dat er voldoende verdenkingen zijn om de verdachten langer vast te houden.

Sinds de aanhoudingen is niet bekendgemaakt welke mogelijke rol de verdachten hebben gespeeld bij de explosie. Ook zijn niet meer details bekendgemaakt over de mannen. Zij zitten sinds hun aanhouding in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Wat de fatale explosies heeft veroorzaakt is nog altijd niet bekend. De politie zei eerder geen aanwijzingen te hebben dat een drugslab de oorzaak is, ook zou het geen gaslek zijn geweest. Wel is bekendgemaakt dat de explosies mogelijk gericht waren tegen de bruidsmodezaak op de begane grond.

Hart van Nederland/ANP