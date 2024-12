'Ex-partner verdacht van opdracht geven tot explosies bruidsmodezaak Tarwekamp'

Moshtag B. (33) wordt gezien als mogelijke opdrachtgever van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. De Rotterdammer is de ex-partner van de eigenaresse van de bruidsmodezaak die volgens de politie waarschijnlijk doelwit was van de aanslag. Het AD meldt dat meerdere politiebronnen vermoeden dat het motief niet in de criminele sfeer ligt, maar verband houdt met de verbroken relatie tussen B. en de eigenaresse.

Naast Moshtag B. heeft de politie drie mannen gearresteerd die mogelijk betrokken zijn bij de explosies. Het gaat om Ilyas (23) en Mourad (29) uit Roosendaal, en Adil (33) uit Oosterhout. B. zou hen hebben benaderd om de aanslag uit te voeren. De drie mannen kennen elkaar mogelijk al langere tijd; de verdachten uit Roosendaal zijn volgens bekenden neven. B., die voorheen in Roosendaal woonde en lid was van een schaakclub in de stad, is recentelijk naar Rotterdam verhuisd.

Geen crimineel motief

Politiebronnen stellen aan de krant dat er weinig aanwijzingen zijn voor een crimineel motief, zoals een conflict om drugs. In plaats daarvan lijkt de aanslag te draaien om de persoonlijke relatie tussen B. en zijn ex-partner. B. zou de vrouw op deze manier hebben willen treffen. Familie van de eigenaresse verklaarde eerder aan het AD dat zij niet kan begrijpen waarom haar zaak doelwit is geworden.

De zaak wordt momenteel verder onderzocht, waarbij ook de achtergrond en relatie tussen de verdachten en het mogelijke motief van de aanslag centraal staan. Bij de explosies kwamen zes mensen om het leven, meerdere raakten gewond. Door de explosies zijn zes woningen onbewoonbaar geworden.