Massale steun voor jongen (8) die gezin verloor bij explosies Tarwekamp: 'Hij is in goede handen'

In één klap je ouders, zusje en huis verliezen. De gevolgen van de verwoestende explosies aan de Tarwekamp vorig weekend zijn voor het 8-jarige jongetje uit een Chinees gezin enorm ingrijpend. Om hem een hart onder de riem te steken, startte de stichting Asian Heritage een inzamelingsactie. Met succes: er is inmiddels al ruim 85.000 euro opgehaald.

Bij de explosies kwamen zijn 45-jarige vader, 41-jarige moeder en 17-jarige zus om het leven. Met de inzameling wil de stichting de nabestaanden ondersteunen bij het betalen van de uitvaartkosten en andere uitgaven, zoals hulp aan familieleden die voor de jongen zorgen.

'Jongen is in goed handen'

Theo Chang van Asian Heritage vertelt aan Hart van Nederland dat het ondanks de verschrikkelijke omstandigheden lichamelijk goed gaat met de jongen. "Hij is ondergebracht bij familie die nu voor hem zorgen. Hij is in goede handen."

De inzamelingsactie ging op 10 december van start. Donderdagmiddag werd het streefbedrag van 50.000 euro al gehaald, maar de donaties blijven binnenkomen. Inmiddels zijn er ongeveer 2400 giften gedaan. Op de website laten mensen ook steunbetuigingen achter.

Andere inzamelingsactie

Naast deze inzamelingsactie loopt er nog een andere crowdfunding, opgezet door de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve. Hier is inmiddels meer dan 630.000 euro opgehaald voor de getroffenen van de explosies.