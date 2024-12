Dit weten we over slachtoffers explosie Tarwekamp: gezin verscheurd en omgekomen logee

Binnen enkele momenten en drie knallen veranderen tientallen levens van slachtoffers en nabestaanden. Direct na de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag wordt er naarstig gezocht naar overlevenden. Tussen de geëxplodeerde woningen worden zes dodelijke slachtoffers gevonden. Het verdriet bij de nabestaanden is met geen pen te beschrijven. Wie zijn de slachtoffers van deze ramp, en wat weten we van hen?

Op de dag van de ramp, zaterdag, worden er vijf lichamen gevonden tussen de brokstukken van de portiekflat. Meerdere mensen worden gewond onder het puin vandaan gehaald. Een van hen wordt zaterdagavond nog gered en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Bijna 48 uur later vinden hulpverleners een zesde lichaam in de kelder van het ingestorte gebouw.

Verscheurd gezin

Van de zes omgekomen mensen kwamen er drie uit één gezin. Het vierde lid van dat gezin, een jongetje van acht jaar, is als enige levend onder het puin vandaan gehaald. Zijn vader (45), moeder (41) en zus (17) kwamen om bij de explosie. Nabestaanden van het Chinese gezin laten via Namens de Familie weten diep aangeslagen te zijn door de gebeurtenis. "Deze vreselijke gebeurtenis laat een onbeschrijflijke leegte achter, vooral voor hun zoontje van slechts acht jaar oud, dat nu zonder zijn ouders verder moet."

Voor het kind is de organisatie Asian Heritage NL een inzamelingsactie gestart. Met het opgehaalde geld worden onder andere de uitvaarten van de slachtoffers bekostigd. Inmiddels is er al ruim 70.000 euro opgehaald.

Vrouw overleeft, echtgenoot komt om

In een andere ontplofte woning woonde een echtpaar. De man, een 63-jarige Hagenaar, kwam om het leven; de vrouw overleefde de ramp en raakte gewond. Zij is inmiddels buiten levensgevaar.

De nabestaanden van de man laten via Namens de Familie weten dat ook zij een groot verlies ervaren. "Het is voor de nabestaanden niet te bevatten dat hun geliefde familielid er niet meer is."

Alleenwonende vader omgekomen

Een ander gezin moet hun 44-jarige vader missen. Vikel woonde alleen in zijn woning aan de Tarwekamp. Hij werkte in Den Haag, terwijl zijn vrouw en twee kinderen in Griekenland wonen.

Tegen Omroep West laat de familie weten dankbaar te zijn voor de inzet van de hulpdiensten. "Met name de politie en de gemeente Den Haag zijn voor zijn familie enorm belangrijk geworden de afgelopen dagen. De steun vanuit de Nederlandse en Haagse gemeenschap ervaart de familie als een verlichting in heel zware tijden."

Logee omgekomen

Een logeerpartij is een 31-jarige man uit Voorburg fataal geworden. Hij verbleef in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een vriendin in haar woning in de portiekflat aan de Tarwekamp. De vrouw bij wie hij logeerde heeft de klap wel overleefd en verkeert buiten levensgevaar. In een verklaring die de familie via Namens de Familie heeft gegeven, valt te lezen dat ook zij geschokt zijn door het verlies.

De doneeractie om de slachtoffers en nabestaanden van de ramp bij te staan loopt als een trein. Donderdagmiddag staat de teller al op ruim 620.000 euro. De initiatiefnemers hebben het streefbedrag inmiddels meerdere keren verhoogd en hopen nu 750.000 euro op te halen.

Het onderzoek naar de explosie is nog in volle gang. De politie heeft inmiddels vier mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de ramp die mogelijk gericht was tegen een bruidsmodezaak.