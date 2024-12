Dit is alles wat we weten over ontplofte bruidsmodezaak aan Tarwekamp

Bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag afgelopen zaterdag kwamen zes mensen om het leven. Dinsdag maakte de politie bekend dat de explosie mogelijk gericht was tegen een bruidsmodezaak in het pand. Wat weten we over deze zaak?

Afgelopen zaterdag werd de Tarwekamp opgeschrikt door harde explosies. Het is nog onduidelijk waardoor ze zijn veroorzaakt, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Meerdere panden stortten in, en zes mensen kwamen om het leven. Vlak na de explosie reed een auto met hoge snelheid weg. Vier mannen zijn inmiddels gearresteerd.

Dinsdagavond meldde de politie dat er aanwijzingen zijn dat de explosie gericht was op de bruidsmodezaak. Door de explosies ontstond ook een grote krater in het pand. De winkel bevond zich op de begane grond van de flat.

Wateroverlast

De bruidsmodezaak en de naastgelegen bar, Bar da Rosa, hebben dezelfde verhuurder. Vorige maand controleerde de verhuurder het pand van de bruidsmodezaak nog vanwege wateroverlast. Voordat de huidige huurder het pand betrok, was er een sportschool gevestigd.

De politie staat in contact met de eigenaar van de bruidsmodezaak. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het bedrijf op 1 januari 2024 is ingeschreven op het adres aan de Tarwekamp. Daarnaast blijkt dat de eigenaar op hetzelfde adres ook actief is als maatschappelijk werker.

Dure auto's

De bruidsmodezaak werkte alleen op afspraak. Volgens buurtbewoners werden er regelmatig dure auto's bij de winkel gezien, wat te verklaren zou zijn door de prijzige bruidsjurken die er werden verkocht.

De Telegraaf meldde dat ook de cast van The Real Housewives of Amsterdam door de eigenaar van de bruidswinkel is gekleed. De eigenaar zou bruidsjurken hebben verkocht op meerdere locaties.

De politie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er aan de Tarwekamp een drugslab aanwezig was.

Waarom de bruidsmodezaak mogelijk het doelwit van de explosie was, blijft vooralsnog onduidelijk.