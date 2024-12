'Geen aanwijzingen voor gasexplosie aan Tarwekamp'

Netbeheerder Stedin denkt niet dat de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag zijn veroorzaakt door een gaslek. "De toedracht is nog onbekend, maar we hebben geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie gaat", laat een woordvoerder weten.

De netbeheerder heeft zaterdagochtend vroeg direct het gas en de elektriciteit in de wijk afgesloten, zodat de hulpdiensten veilig konden werken. "We staan nu stand-by en ondersteunen waar nodig. Maar dat is nog niet aan de orde geweest", zegt de woordvoerder. "Het is nu voor ons afwachten. Mettertijd zullen de omwonenden als ze terug naar hun woning kunnen weer gas en elektra nodig hebben. Dan komen we weer in de lucht om alles terug te schakelen."

ANP