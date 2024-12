Renai, Li en Sofia kwamen om bij explosie Tarwekamp, familie neemt afscheid

Drie gezinsleden abrupt uit het leven gerukt en een 8-jarige jongetje op slag wees. De explosie in Tarwekamp heeft diepe sporen nagelaten. Zaterdag herdachten ruim 250 mensen in Den Haag vader Renai, moeder Li en dochter Sofia (17), die op 7 december omkwamen bij de explosie.

Hart van Nederland maakte vorige week een reportage over de inzamelingsactie die stichting Asian Heritage had opgezet voor de 8-jarige jongen (zie bovenstaande video).

"We zijn diepbedroefd dat drie lieve en onschuldige familieleden op deze onbeschrijfelijke manier zijn vermoord. Het is gewoon niet te bevatten", aldus de familie tijdens de uitvaart. "We kunnen het niet accepteren en de pijn is groot. We zijn dankbaar voor alle steun. We voelen dat veel mensen met ons meeleven en dat biedt troost."

Een vriend van het gezin zei: “We zijn bevangen door intens verdriet. Ontroostbaar omdat we Renai, Li en Sofia moeten missen. En boos om het zinloze onrecht dat hen is aangedaan. Maar deze vreselijke gebeurtenis is niet in woorden te vatten”.

Renai, Li en Sofia

Renai en Li, die al meer dan tien jaar in Nederland woonden, stonden bekend als hardwerkende ouders. Ze werkten van zonsopgang tot zonsondergang om hun gezin een toekomst te geven. "Renai was een liefhebbende vader die optimistisch in het leven stond. Hij gaf veel om zijn familie en vrienden. Moeder Li was een goede vrouw, in de bloei van haar leven. Ze stond altijd klaar voor haar gezin en familie", schrijft Namens de Familie in een verklaring.

Hun dochter Sofia, een ambitieuze tiener met de droom om arts te worden, was levendig, talentvol en altijd vrolijk en opgewekt. "Plotseling is zij er niet meer. Gestorven in haar ouderlijk huis, wat een veilige plek voor haar had moeten zijn."

Burgemeester aanwezig

Ook burgemeester Jan van Zanen was aanwezig, laat Namens de Familie weten. "Li, Renai en Sofia zijn veel te vroeg uit het leven gerukt. Net als drie andere slachtoffers van de ramp aan de Tarwekamp", zei Van Zanen. "Zes kostbare en unieke levens zijn verloren gegaan. Ik ben er nog steeds kapot van. Als een warme deken spreidt zich een overweldigende golf van hulp en saamhorigheid uit over de getroffen families. Ik hoop van harte dat die saamhorigheid uw familie de kracht geeft het leven weer op te pakken en verder te gaan".

De familie liet weten dankbaar te zijn voor alle steun. "We voelen dat veel mensen met ons meeleven en dat biedt troost."