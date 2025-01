Vuurwerkverbod Tarwekamp gerespecteerd maar 'nieuwjaarsvreugde was er niet’

Waar op veel plekken in Den Haag tijdens de jaarwisseling flink werd geknald, bleef het opvallend rustig in Tarwekamp. Veel omwonenden zijn blij met het vuurwerkverbod dat werd ingesteld na de fatale explosies van eind vorig jaar, waarbij zes mensen om het leven kwamen. De gemeente Den Haag maakte op 1 januari de balans op en meldt dat de vuurwerkvrije zone grotendeels werd gerespecteerd.

"Deze jaarwisseling was heel bijzonder," vertelt een van de buurtbewoners. "Er werd in de stad veel afgestoken, maar binnen de zone was het echt rustig." Normaal staan mensen na middernacht op straat met champagne in de hand om elkaar te proosten. Dit jaar bleef het echter stil en leeg. "We hebben de nieuwjaarsvreugde niet echt kunnen delen."

De schrik zit er nog steeds goed in

Voor veel buurtbewoners is iedere knal nog steeds een reden tot schrik, zo laten ze aan Hart van Nederland weten. "Bij iedere klap of knal schrik ik weer. Het is verschrikkelijk," zegt een buurtbewoonster. De ramp heeft niet alleen een gat geslagen in het getroffen wooncomplex, maar ook in de mentale gesteldheid van de bewoners. Meerdere mensen geven aan dat ze willen verhuizen.

"Mijn vriendin heeft gezegd dat ze zich hier niet meer zo 'happy' voelt als voorheen," vertelt een man. "Het was de mooiste wijk van Den Haag, zo rustig. Met de buren hadden we het goed, we waren hier blij," vult een vrouw aan.