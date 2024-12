Ruim een ton ingezameld voor nabestaanden gezin dat omkwam door explosie Tarwekamp

De inzamelingsactie voor de nabestaanden van het Chinese gezin dat om het leven kwam door de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag, heeft inmiddels meer dan 100.000 euro opgeleverd. Dat is te zien op de site gofundme.com.

Hart van Nederland maakte vorige week een reportage over de inzamelingsactie die stichting Asian Heritage had opgezet voor de 8-jarige jongen (zie bovenstaande video).

Bij de explosies kwamen de 45-jarige vader Renai, de 41-jarige moeder Li en hun 17-jarige dochter Sofia om het leven. Een zoon van 8 overleefde als enige uit het gezin de explosies. Hij is opgevangen door familie en mensen om hem heen.

Vader Renai, moeder Li en dochter Sofia kwamen om het leven bij explosie Tarwekamp

Op gofundme.com zijn inmiddels 2700 donaties binnengekomen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de uitvaartkosten en voor steun aan de 8-jarige jongen. De inzamelingsactie heeft veel meer opgeleverd dan het doelbedrag van 50.000 euro.

Uitvaart

De uitvaart van Renai, Li en Sofia was zaterdag, in het bijzijn van zo'n 250 familieleden, vrienden en bekenden. Ook burgemeester Jan van Zanen van Den Haag was aanwezig.

Een andere crowdfundingsactie, een initiatief van de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve, heeft inmiddels ruim 652.000 euro opgeleverd voor de getroffenen van de explosies. In totaal zes mensen kwamen om het leven.

