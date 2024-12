Steeds meer bloemen gebracht bij herdenkingsplek Tarwekamp

Na de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, waarbij zes mensen om het leven kwamen, groeit het aantal bloemen op de rampplek gestaag. Ook deze zondag komen verschillende mensen samen om bloemen te leggen, foto's te maken en vooral met elkaar te praten over de tragedie.

De explosie heeft een diepe impact achtergelaten in de wijk Mariahoeve. Te midden van de bloemen is een hart gevormd met kaarsjes, waarin zes kaarsen branden ter nagedachtenis aan de zes overledenen. Het samenkomen bij de bloemenzee helpt de gemeenschap om het verdriet te verwerken en elkaar te steunen in deze moeilijke tijd.

Onderzoek

Ondertussen zet de politie het onderzoek naar de oorzaak van de explosie voort. Op maandagavond 9 december hield de politie drie mannen aan, een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Roosendaal en een 23-jarige man uit Roosendaal. Op woensdagavond is nog een 33-jarige man uit Oosterhout opgepakt. De autoriteiten roepen getuigen op om zich te melden en eventuele informatie te delen die kan bijdragen aan het onderzoek.