'Verdachten explosies Tarwekamp week eerder opgepakt voor busje met explosieve lading'

Er zijn sterke aanwijzingen dat de twee aangehouden mannen uit Roosendaal een week eerder al bezig waren met de voorbereidingen op de dodelijke explosies in Den Haag. Dat meldt Omroep Brabant vrijdag. Hoogstwaarschijnlijk is het tweetal, dat momenteel vastzit, op 1 december al aangehouden in Oosterhout.

Rond 02.15 uur 's nachts op 1 december zagen agenten een bestelbusje op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Oosterhout. De lampen waren aan en de motor draaide nog. In het bestelbusje lagen volgens de lokale omroep veertien jerrycans met een nog onbekende inhoud, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding. De inhoud van het busje en de aanwezigheid van de mannen wekte argwaan bij de politie. Beide mannen werden op dat moment aangehouden.

Leeftijden komen overeen

Volgens de regionale zender komen de leeftijden van de mannen in het busje overeen met die van de verdachten die later worden opgepakt voor betrokkenheid bij de explosies in Tarwekamp. Het zou gaan om twee mannen van 23 en 29 jaar oud uit Roosendaal. Dit, samen met het tijdstip van de explosies, doet vermoeden dat de mannen al plannen hadden om naar Den Haag te rijden.

Bij de aanhouding werd het busje in beslag genomen, inclusief de verdachte materialen. Hoewel het tweetal enige tijd vastzat en is verhoord, is niet bekend wanneer zij weer op vrije voeten kwamen.

Geen bevestiging

Bij de explosies kwamen zes mensen om het leven en raakten meerdere anderen gewond. Daarnaast heeft de portiekflat flinke schade opgelopen: delen van het pand zijn ingestort en andere woningen zijn onbewoonbaar geworden.

De politie in West-Brabant en Den Haag wil vooralsnog niets zeggen over een mogelijke link tussen de arrestaties en de explosies. Een persofficier van het Openbaar Ministerie laat aan Hart van Nederland weten dat de vier opgepakte mannen ook worden verdacht van het voorbereiden van brandstichting. Of het daarbij ook gaat om de twee mannen uit Roosendaal die op 1 december werden aangehouden bij een bestelbus met explosieven, is niet bevestigd.

Het onderzoek naar de explosies loopt nog. Op 24 december wordt bekeken of het voorarrest opnieuw wordt verlengd.