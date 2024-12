Grote opkomst bij emotionele samenkomst over explosies Tarwekamp

In Den Haag zijn zaterdagmiddag meer dan tweehonderd mensen samengekomen om stil te staan bij de tragische explosies van vorige week aan de Tarwekamp. De bijeenkomst, georganiseerd in de kerk aan de Robijnhorst, bood inwoners van Mariahoeve een plek om hun verdriet en emoties te delen. Maatschappelijk werkers en geestelijken waren aanwezig om steun te bieden aan de getroffen bewoners.

"Ik kom hier om te luisteren", sprak burgemeester Jan van Zanen bij aankomst over zijn aanwezigheid. "Om antwoorden te geven op de vragen van mensen en er voor ze te zijn." Buiten de kerk hing de Nederlandse vlag halfstok en op een scherm werd een boodschap van medeleven getoond in meerdere talen, waaronder Nederlands, Papiamento en Turks: "Lieve inwoners van Mariahoeve, u bent in onze gedachten en gebeden."

Oorzaak explosies blijft onduidelijk

De explosies, die een deel van een huizenblok in de wijk Mariahoeve verwoestten, hebben diepe indruk gemaakt. Zes mensen kwamen om het leven en vier anderen raakten gewond. Bewoners vertelden tijdens de bijeenkomst hoe de gebeurtenis hun leven heeft veranderd. Een man zei paranoïde te zijn geworden, terwijl een ander toegaf dat de beelden hem niet loslaten.

Vier verdachten zijn opgepakt in verband met de explosies. Het gaat om mannen uit Roosendaal, Rotterdam en Oosterhout, die voorlopig vast blijven zitten. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen details gegeven over de oorzaak of een mogelijk motief, aangezien het onderzoek nog in volle gang is. Op 24 december beslist de rechter of de verdachten langer in voorarrest blijven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP