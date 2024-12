Kerst in Tarwekamp: samenzijn, hulp en geen tijd voor rust

De explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, bijna drie weken geleden, heeft diepe sporen nagelaten. Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve, die direct na de ramp hulp bood aan getroffenen en buurtbewoners, blijft zich inzetten. Donderdag, tijdens Tweede Kerstdag, opent de stichting haar deuren voor iedereen die wat extra aandacht kan gebruiken.

Nog steeds komen er bij de stichting dagelijks mensen langs voor een maaltijd of praktische ondersteuning. Naomi van Vliet, een van de vrijwilligers, blikt terug op de afgelopen periode. "We zijn zo dankbaar voor alle vrijwilligers en steunbetuigers. Niet alleen vanuit Den Haag, maar vanuit het hele land. Zo is ons team groot en blijft groeien. Het is hartverwarmend," zegt ze. Voor Naomi is het belangrijk om juist met kerst voor mensen klaar te staan. "Ook ouderen zijn eenzaam. Daarom zijn we met kerst open."

Rust nodig

De hulpverlening heeft de afgelopen weken veel van de vrijwilligers gevraagd. Volgens Naomi is een moment van rust daarom hard nodig. "De tweede week van de kerstvakantie zijn we dicht. Juist omdat we onze eigen gezinnen ook niet moeten vergeten en samen moeten zijn. Dat is nodig," legt ze uit.

Toch kijkt ze met trots naar wat er tot nu toe is bereikt. "Vrijwilligers zoals Annabella hebben bijvoorbeeld last van haar ene arm, maar met haar andere arm geeft ze mensen alsnog knuffels. Dit zegt bijvoorbeeld hoe graag ze zich willen inzetten voor anderen. Ik zeg altijd: het zijn engeltjes zonder vleugels, maar op twee benen."

De gebeurtenissen aan de Tarwekamp blijven de gemeenschap bezighouden. Naomi noemt het “verschrikkelijk” dat de advocaat van een verdachte aangaf dat een van de verdachten mogelijk nog voor kerst vrij zou komen. "Hoe kan dat?" vraagt ze zich af. Toch blijft ze hoopvol over de toekomst. "We moeten vooruit blijven kijken en blijven helpen waar we kunnen."