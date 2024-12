Al meer dan een half miljoen euro opgehaald voor slachtoffers explosies Den Haag

Voor de getroffenen van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag is in korte tijd al ruim een half miljoen euro ingezameld. Meer dan 17.000 mensen hebben via de website doneeractie.nl een bijdrage geleverd aan de noodhulp. De inzamelingsactie is een initiatief van de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve.

Sinds de start van de actie afgelopen zaterdag blijft het bedrag snel oplopen. “Geef wat je kunt geven voor de slachtoffers van de explosie in Den Haag! Zo helpt u te zorgen dat de getroffen bewoners nu en in de toekomst hun leven weer kunnen opbouwen,” luidt de oproep op de doneerpagina.

In de bovenstaande video is te zien hoe de eerste bewoners van de verwoeste panden aan de Tarwekamp hun spullen ophalen.

ANP