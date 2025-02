Niet 43, maar 44 gedupeerden Tarwekamp krijgen geld crowdfunding: 'Bedankt voor dit opstapje'

Met de laatste handtekening is woensdag het laatste opgehaalde geld overgemaakt aan de getroffenen van Tarwekamp. De medewerkers van Lichtpuntjes van Mariahoeve overhandigden symbolisch de laatste cheque. Daarmee is de crowdfundingsactie afgerond, maar zijn de problemen nog niet opgelost.

Zo ook niet voor Joanna van der Pijl. De balletjuf is met de explosie haar balletschool kwijtgeraakt en moet nu geïmproviseerd lesgeven in een ruimte die niet per se gemaakt is voor balletles. In plaats van een bar worden stoelen gebruikt voor een juiste houding.

In totaal zouden eigenlijk 43 getroffen huishoudens en ondernemers elk 15.572 euro krijgen. Woensdag werd bekend dat het geld naar 44 getroffenen gaat, omdat er nog een extra gedupeerde is. Iedere gedupeerde krijgt daarom een bedrag van 15.219 euro. Dat geld komt uit een crowdfundingsactie die na de ramp werd opgezet.

Geen belasting

Het bedrag is of wordt deze week op de rekeningen van de getroffenen gestort. De stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve heeft de ANBI-status gekregen, wat betekent dat de ontvangers van het geld geen belasting hoeven te betalen.

Ook zamelde de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties in Nederland een bedrag in onder verenigingen van Chinese ondernemers en welzijnsorganisaties. Eerder overhandigde de federatie het geld al aan de stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve, zoals te zien is in bovenstaande video.

De aanwezige gedupeerden lieten bij de bijeenkomst hun dankbaarheid blijken. "Elke euro die gegeven is, is er eentje die twee keer zoveel waard is", zei een van hen. De getroffenen overhandigden een beeldje met een gouden bol erop aan de stichting, als symbool van een lichtpuntje. "We zijn superdankbaar voor alle giften die gedaan zijn en met het opstapje dat we weer krijgen", zeggen twee ondernemers die een wijnwinkel hadden in het getroffen complex. Omdat ze nog niet weten wat er met hun beschadigde pand gaat gebeuren, afhankelijk van of het complex gerenoveerd of gesloopt wordt, bewaren ze het bedrag voorlopig.

Ook een bewoner wier woning door de explosies en brand zwaarbeschadigd raakte kan het ingezamelde geld goed gebruiken. Ze prijst de liefheid en betrokkenheid van de stichting Lichtpuntjes. "Het is niet alleen het geld, maar ook wat ze verder allemaal voor je betekenen", zegt ze. "Ook aan elkaar hebben we wat, maar het moeilijke is: niemand woont meer naast je." Ook in haar geval is niet zeker wat er met haar momenteel onbewoonbare appartement gebeurt, waarvoor ze nog wel hypotheek betaalt. De vrouw heeft inmiddels een huurwoning gevonden.

Slachtoffers

Zes mensen kwamen om bij de explosies en de daarop ontstane brand in de Haagse wijk afgelopen december. Een van de slachtoffers van de aanslag is een vrijwilliger van Lichtpuntjes van Mariahoeve. Zij verloor haar man en moest zelf naar de intensive care. Volgens Namens de Familie is zij al geruime tijd ontslagen uit het ziekenhuis en momenteel aan het revalideren.

