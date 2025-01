Verdachten dodelijke explosie Tarwekamp wilden week eerder toeslaan

De explosie op de Tarwekamp in Den Haag op 7 december, waarbij zes mensen omkwamen, was oorspronkelijk al gepland op 1 december. Dat blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM). De aanslag werd toen verstoord doordat de politie bij toeval ingreep, zo meldt justitie vrijdag.

Op 1 december controleerde de politie twee mannen uit Roosendaal (23 en 29 jaar) die zich opvallend ophielden in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout. In de laadbak vonden agenten zwaar vuurwerk, jerrycans benzine en andere spullen, vermoedelijk bedoeld voor een aanslag. Ook werden telefoons in beslag genomen. De mannen werden na verhoor vrijgelaten, maar de spullen, het busje en de telefoons bleven in beslag.

Gericht tegen eigenaresse bruidsmodezaak

Een week later werd de aanslag alsnog uitgevoerd. Bij de explosie op 7 december stortten meerdere woningen in, waarbij zes mensen het leven verloren. Het OM zegt dat het plan bedacht is door een 33-jarige verdachte uit Rotterdam, die de eigenaresse van een bruidsmodezaak kende waar de aanslag op gericht zou zijn. De Rotterdammer zou de hulp hebben ingeschakeld van de twee verdachten uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout voor de voorbereiding en uitvoering.

In totaal heeft het OM tot nu toe 37 aangiften ontvangen. Dit zijn aangiften van getroffen bewoners, nabestaanden, omwonenden en rechtspersonen. De vier verdachten zitten vast. De beperkingen waarin zij mochten communiceren alleen met hun advocaten, zijn vrijdag opgeheven.

De eerste openbare zitting is op 14 maart bij de rechtbank in Den Haag.

Hart van Nederland/ANP