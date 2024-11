Weekend vol extremen: van spekglad naar bijna voorjaarsweer

In vrijwel heel Nederland geldt zaterdagochtend code geel vanwege gladheid. Het KNMI waarschuwt voor bevriezing van natte weggedeelten, waardoor het spekglad kan zijn. Vooral in het noordoosten van het land zorgen winterse buien en plaatselijke ijzel voor extra gevaar. Alleen op de Waddeneilanden geldt geen waarschuwing. De weerswaarschuwing blijft tot 10.00 uur van kracht, meldt het KNMI.

In het noordoosten en zuidoosten van het land begint de zaterdag met een waterig zonnetje, maar al snel raakt het overal bewolkt. In de westelijke helft van Nederland valt in de middag wat regen. Het is waterkoud met temperaturen rond de 4 graden. De wind waait krachtig tot hard uit het zuiden, met windkracht 5 tot 7.

Regen maakt plaats voor recordwarmte

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het regenachtig, maar later in de nacht trekt de regen weg. De temperatuur stijgt flink naar ruim 10 graden.

Zondag belooft een uitzonderlijk warme dag te worden. Met een verwachte maximumtemperatuur van 16 graden wordt het warmterecord voor 24 november, dat in 1980 op 14,4 graden in De Bilt werd gemeten, ruimschoots verbroken. Ondanks de stevige zuidenwind blijft het droog, en de zon schijnt uitbundig.

Nieuwe week begint wisselvallig

Maandag begint met veel regen, maar in de loop van de middag klaart het op. Het blijft relatief zacht met temperaturen van 15 graden in de nacht tot ongeveer 13 graden overdag. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en wat frisser met temperaturen rond de 10 graden. Later in de week wordt het droger, maar ook kouder.