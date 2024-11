Zondag heel warm, kunnen zelfs records worden verbroken

Het is misschien nog niet voor te stellen, maar de temperatuur gaat dit weekend met meer dan 10 graden omhoog. Terwijl het zaterdagochtend nog glad is door bevriezing, wordt het in de middag amper 5 graden. Daarna gaat het veranderen en maakt de koude poollucht volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne plaats voor bijzonder zachte subtropische lucht. Zondagmiddag wordt het 16 graden.

Afgelopen dagen hadden we te maken met een koude noordwestenwind. Lucht vanaf de Poolstreken bereikte ons land en daarmee trokken vanaf dinsdag winterse buien over. Hier en daar werd het wit, vooral in het binnenland. Donderdag viel in Groningen plaatselijk 10 centimeter en vrijdagochtend lag er op de Veluwe 8 cm sneeuw. Hier en daar blijft het wit tot zaterdagavond.

In de nachten was het koud en glad door lichte vorst. De Bilt noteerde donderdag de eerste officiële vorst van dit najaar. In Eindhoven daalde de temperatuur tot -3,7 graden. Voorlopig blijft het hierbij.

Wind gaat draaien

Zaterdag draait de koude noordwestenwind naar de veel zachtere zuidelijke variant. Daarmee komt zeer zachte lucht uit Spanje richting ons land. Zaterdag merken we daar eerst nog niet zoveel van, omdat het in Frankrijk ook nog koud is en er daar veel sneeuw is gevallen. Na een koude start wordt het zaterdagmiddag maar 2 graden in Groningen tot 6 graden in Zeeland. In het oosten is het droog met wat zon, in het westen is het waterkoud met lichte regen en een koude wind.

In de nacht naar zondag trekt een warmtefront over het land. Het gaat enige tijd regenen en met de komst van het warmtefront loopt de temperatuur alleen maar op. Zo is het aan het eind van de nacht al ruim 10 graden.

Recordwarm

Het huidige officiële dagrecord voor 24 november staat nu nog op naam van 1980 met 14,4 graden in De Bilt. Landelijk was het in 2003 nog iets warmer met in het Limburgse Ell 16,3 graden.

Zondag loopt de temperatuur op tot gemiddeld 16 graden. En vervolgens blijft het ook in de nacht naar maandag nog een graad of 16. De zwakke novemberzon heeft weinig invloed op de temperatuur, dus de lucht moet wel met een rotgang naar ons land toekomen wil het zo zacht worden. Dan heeft de lucht weinig tijd om af te koelen. Dat merken we zondag met een windkracht 5 in het binnenland en soms windkracht 8 aan zee. Het blijft zondag wel droog en de zon laat zich zelfs zien. Wat een verschil met deze regionaal witte vrijdag.

Zelden zoveel warmterecords

Als we zondag daadwerkelijk het datumrecord verbreken, staat het totaal aantal warmterecords van De Bilt (minimum- en maximumtemperatuur) op 25, tegen 0 kouderecords. Daarvan vielen 17 warmterecords in de nacht en 8 overdag. In meer dan honderd jaar metingen was dit aantal alleen in 2015 hoger met 26 warmterecords.

Deze eeuw telt jaarlijks gemiddeld 15 dagrecords, waarvan 1 kouderecord tegenover 14 warmterecords. In een stabiel, niet opwarmend klimaat, zou deze verhouding gelijk moeten zijn.