Limburg krijgt dik pak sneeuw: tot wel 15 centimeter en het blijft nog liggen ook

Het zuiden van Limburg heeft, zoals wel vaker, te maken met flink wat sneeuwval. Op sommige plekken valt er zelfs tussen de 10 en 15 centimeter. Boven de 200 meter blijft die sneeuw ook nog eens liggen, zodat men er langer van kan genieten. Maar zoals altijd geldt het advies: kijk uit als je de weg op gaat.

Goed op weg als het sneeuwt, of bij gladheid door bevriezing? Kijk de video bovenaan deze pagina voor tips!

De laatste keer dat de Limburgers de sneeuwvlokken voorbij zagen dwarrelen die ook bleven liggen, was op 21 januari van dit jaar. Toen sprak men ook wel van een gesloten sneeuwdek. De laatste keer dat het sneeuwde in de meest zuidelijke provincie van ons land, was op 8 februari. Maar toen ging het om sneeuw die snel wegsmolt.

Sneeuwballengevecht

Boven de 200 meter hoogte blijft de sneeuw dus zelfs liggen, waardoor het donderdag nog wit kan ogen. Reken er maar op dat er op de Vaalserberg (322 meter) prachtige plaatjes te schieten zijn, mocht fotograferen je hobby zijn. En sneeuwbalgevechten zullen ongetwijfeld ook niet ontbreken.

Het vroegste laagje sneeuw ooit viel op 12 oktober 1975 in de late avond op de Vaalserberg. Een dag later was het ook in lagere delen van ons land wit. Ook in 1973 (18 oktober), 2003 (24 oktober) en in 1922 en 1998 (30 oktober) viel al sneeuw in oktober.