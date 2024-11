Guur najaarsweer op het programma: hagel, natte sneeuw en code geel

Een weinig feestelijke dag voor de liefhebbers van goed weer, er staat namelijk hagel, onweer en (natte) sneeuw op het programma. Lokaal kan het daardoor glad zijn en om die reden heeft het KNMI dan ook de welbekende code geel afgegeven. En het zit qua temperatuur ook niet echt mee, want met zo'n 5 graden is het guur te noemen.

Landinwaarts waait het vandaag matig, maar aan de kust krachtig tot hard vanuit het noordwesten. Tijdens buien kunnen er soms zware windstoten windstoten voorkomen tot wel 90 kilometer per uur. Ook in de middag houden de winterse buien aan, lokaal met onweer. Daarbij kan het in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland langer glad blijven, code geel is daar dan ook tot 22.00 uur van kracht.

Dubbele cijfers in aantocht

Dan de avond, je raadt het al: buien, sommige van winterse aard, en daardoor mogelijk gladheid. Alleen in het zuidwesten droogt het op. De wind blijft overigens onverminderd doorwaaien met zware windstoten tijdens de buien langs de westkust.

Ook de komende dagen blijft het guur weer en ook de wind blijft aanhouden. Zo nu en dan kan de zon zijn gezicht wel laten zien, tussen het winterse weer door. In het weekend komt er voorlopig even een einde aan de kou, als warmere lucht het land binnenkomt. En hoewel het nog even wachten is: zondag kan het mogelijk zelfs 15 graden worden.