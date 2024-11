Pas op: code geel vanwege gladheid, windstoten en sneeuwbuien

Het is glad op de weg en die gladheid gaat niet snel weg. Het KNMI heeft code geel, de weerwaarschuwing die ook woensdag al van kracht was, in een groot deel van het land opnieuw afgegeven voor de nacht van woensdag op donderdag.

De gladheid verplaatst zich echter wel een beetje: waar het westen van het land woensdag nog te maken had met de gladheid, krijgt nu het noorden de volle natte sneeuwlaag. Het oosten en zuiden blijven ook last houden van de lokale gladheid. In het zuidelijk deel van het land is er wel ruimte voor wat meer zon.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland. De waarschuwing geldt van 00.00 uur tot 08.00 uur donderdagochtend.

Bij de gladheid worden ook buien met plaatselijk zware windstoten verwacht, aldus het KNMI.

Ook worden opnieuw sneeuwbuien verwacht, vooral in het zuidoosten en oosten. In Zuid-Limburg kan zelfs 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. De temperatuur komt in de nacht aan de grond onder het vriespunt. "Door bevriezing van natte weggedeelten en op enkele plaatsen ook door sneeuwresten kan het glad worden en blijven."

Warmte onderweg

Donderdagavond zakt de temperatuur snel omlaag en landinwaarts kan het gaan vriezen. Wie op warmer weer zit te wachten moet nog even geduld hebben. Want vrijdag blijft het gure weerbeeld aanhouden, met stevige wind, soms winterse buien maar ook perioden met zon.

Zaterdag en zondag vertonen een ander beeld, dan komt er warmere lucht het land binnen en kan het op zondag zelfs een graad of 15 worden.