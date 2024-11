Winterse sfeer in het noorden van het land: eerste sneeuw gevallen

De eerste sneeuwvlokken van het najaar zijn gevallen! In onder andere Wijster, De Kiel, Winsum, Leeuwarden, Stavoren, Heerenveen, Franeker, Steenwijk en Echtenerbrug wordt melding gedaan van natte sneeuw. Van een wit landschap is nog geen sprake. Dit voorjaar sneeuwde het op 21 april voor het laatst in de Limburgse heuvels. Gemiddeld telt november vier sneeuwdagen in ons land en dit aantal lijken we deze week te halen.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Een lagedrukgebied trekt met zijn kern over het zuiden van het land en veroorzaakt vandaag veel neerslag. In de zuidelijke helft van het land kan plaatselijk meer dan 30 millimeter neerslag vallen. In het midden en noorden waait een waterkoude noordoostenwind en is het behoorlijk koud met temperaturen die maar een paar graden boven het vriespunt liggen. Vooral in de hogere delen van het (noord)oosten van het land kan soms wat smeltende sneeuw vallen. Omdat er nog veel bodemwarmte is, blijft de sneeuw waarschijnlijk nergens liggen.

In het zuiden van het land waait nu nog een zachte westenwind, waardoor de temperatuur met 11 graden beduidend hoger ligt. Vanavond stroomt ook daar de koude lucht binnen en kan ook in het zuidoosten sneeuw vallen. In de Limburgse heuvels kan de sneeuw even blijven liggen, maar of woensdagochtend ook sprake is van een wit landschap is nu nog niet te zeggen. Ook woensdag tot en met vrijdag is in het binnenland kans op winterse buien met natte sneeuw. Plaatselijk wordt het dan eventjes wit.

Vorig jaar later

Vorig jaar viel op 25 november de eerste sneeuw in het zuiden van Limburg. Deze sneeuw bleef toen eventjes liggen in de nacht. In 2022 viel de eerste sneeuw in de avond van 18 november in Drenthe en Groningen.

In 2021 viel op 26 november de eerste sneeuw in het midden en oosten van het land. Een dag later was het op de hoogste delen van de Veluwe wit. In 2020 werd op 7 december pas het eerste vlokje sneeuw gezien in Limburg en dit was bijna recordlaat, daarna kwam het pas op 29 december tot de eerste duidelijke sneeuw.

Soms al in oktober

In de winter van 2015/2016 viel de eerste sneeuw juist opvallend vroeg, op 14 oktober werd het op de Vaalserberg zelfs al een beetje wit. Vooral in de vorige eeuw werden de eerste natte sneeuwvlokken soms in oktober al gezien of geregistreerd door een weerstation. Recordvroeg gebeurde dit op 19 en 20 september 1952 en 29 en 30 september 1954.

In 2000 viel pas op 15 december voor het eerst ergens in ons land sneeuw, een record. De 'winter' van 2013-2014 had voor het eerst plekken zonder ook maar één sneeuwvlok. Door klimaatverandering zullen we dit in de toekomst vaker gaan zien.

4 sneeuwdagen in november

Sneeuw wordt steeds zeldzamer. Het aantal sneeuwdagen in Nederland is in 30 jaar tijd gehalveerd. Ook valt de sneeuw steeds later in het najaar. In het huidige klimaat wordt de eerste vlok op 9 november gezien, terwijl dat 30 jaar geleden nog op 1 november was.

In het huidige klimaat valt in de maand november op 4 dagen ergens in ons land sneeuw. Elke natte vlok telt daarbij. In het oude klimaat, van 1961 tot en met 1990, sneeuwde het nog op 8 dagen ergens in ons land! De eerste winterse speldenprik in november, die vroeger heel normaal was, wordt dus niet meer zo vanzelfsprekend.

Jaarlijks worden nu nog 13 sneeuwdagen geteld in Zeeland tot 35 in de Limburgse heuvels, met een landelijk gemiddelde van 20 sneeuwdagen. Dit was 30 jaar geleden nog respectievelijk 26 tot 50 sneeuwdagen, met een gemiddelde van 33 dagen. In een generatie zijn we dus al 13 sneeuwdagen verloren door de klimaatverandering