Het gaat sneeuwen, superdruk bij bandenwinkel: 'Er is paniek'

De sjaals, handschoenen en mutsen mogen weer uit de kast. Volgens meteoroloog Jordi Huirne wordt het dinsdag voor winterliefhebbers een leuke dag. "De kans is groot dat we op sommige plekken in het binnenland voor het eerst sneeuwvlokken gaan zien", zegt hij.

Die voorspelling is veel Nederlanders ter ore gekomen, merkt Luuk Berk in zijn winkel voor autobanden. Samen met zijn collega's is hij hard aan het werk om zoveel mogelijk auto's van winterbanden te voorzien. "Maar het is zo druk dat het bijna niet te doen is. De telefoon blijft maar overgaan. Soms zelfs zo vaak dat we hem niet eens op kunnen nemen", laat hij Hart van Nederland weten.

Hij ziet dat mensen vaak afwachten met het plannen van een afspraak tot het laatste moment. "Wat ook logisch is, want winterbanden worden nu eenmaal geadviseerd bij kou. Nederlanders doen alles gebaseerd op het weerbericht. Lezen ze 'sneeuw', ontstaat er paniek. Dan wil iedereen tegelijk, dan moeten wij mensen afwijzen en is er bijzonder weinig begrip."

Wees voorbereid

Mocht je nu met of zonder winterbanden de weg op gaan, volgens Bianca Damin van het ANWB is het altijd belangrijk om voorbereid de auto in te stappen. "Het is slim om vooraf de verkeersinformatie te bekijken, zodat je weet waar je aan toe bent", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Houd daarnaast extra afstand tot ander verkeer en denk aan je snelheid."

