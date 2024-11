Wordt het wit? Volgende week mogelijk eerste sneeuw in Nederland

Een warme winterjas, sjaal en handschoenen zijn echt een must na het weekend, want er staan gure dagen op het programma. Na het nog relatief zachte weekend draait de wind naar het noordwesten en wordt het steeds kouder. Vanaf dinsdag bereikt koude lucht uit de poolstreken ons land. Het is dan ook niet uitgesloten dat we vanaf dan de eerste sneeuwvlokken zien ergens in ons land.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Dinsdag wordt een dag om in de gaten te houden. Weermodellen berekenen nu een stormdepressie die over ons land trekt. Het is nog ver weg en de verwachting is allesbehalve zeker, maar dit zou een onstuimige dag kunnen betekenen met kans op (zeer) zware windstoten.

Achter de depressie stroomt koude lucht uit de poolstreken naar ons land. Boven het warme water van de Noordzee ontstaan talrijke buien en deze kunnen later op de dinsdag een winters karakter krijgen. Dat betekent hagel of wat vlokken smeltende sneeuw. Betekent dit dan ook dat het wit wordt? Die kans is voorlopig nog klein, omdat de temperatuur meestal nog boven het vriespunt ligt en er nog veel bodemwarmte beschikbaar is. Maar het is zeker mogelijk dat we hier en daar wat vlokjes zullen zien.

Waar is de kans het grootst?

De rest van de werkweek blijft het ronduit guur met een koude noordwestenwind en flink wat buien. Tussen de buien door is het even prachtig weer met veel zon en diepblauwe luchten bij een graad of 5, maar tijdens een winterse bui kan het kwik richting het vriespunt zakken en kan hagel en natte sneeuw vallen. Het voelt nog een stuk kouder aan. In de nachten ligt de temperatuur tijdens opklaringen rond het vriespunt en kan het plaatselijk glad worden.

De kans op het zien van sneeuwvlokken is het grootst in de hogere delen van het oosten, zuidoosten en zuiden van het land. Denk daarbij aan de Veluwe en de Limburgse heuvels. Elke 100 meter hoogte telt namelijk al een stuk of 10 extra sneeuwdagen op jaarbasis. Dit komt omdat het daar een graad kouder is. Ook in andere oostelijke of zuidelijke regio’s zoals Twente, de Achterhoek en omgeving Nijmegen is de kans op sneeuw groter, zo ver mogelijk van de relatief warme Noordzee vandaan. In de kustgebieden is de kans op sneeuw voorlopig nihil.

Heel normaal

De eerste sneeuw in november is heel normaal. Gemiddeld wordt de eerste sneeuwvlok in ons land op 9 november gezien. In het huidige klimaat valt in de maand november op 3 à 4 dagen ergens in ons land sneeuw en meestal is dit natte sneeuw. Elke natte vlok telt daarbij. In het oude klimaat, van 1961 tot en met 1990, sneeuwde het in november nog op 8 dagen ergens in ons land. Door de klimaatverandering is het aantal sneeuwdagen in een halve eeuw gehalveerd.