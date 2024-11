Grote kans op sneeuw dinsdag: waar valt het en blijft het ook liggen?

Voor winterliefhebbers wordt dinsdag een spannende dag. Een lagedrukgebied brengt flink wat neerslag met zich mee en omdat de lucht overdag steeds kouder wordt, kan de regen op sommige plekken overgaan in sneeuw. Dat meldt weerman van Hart van Nederland Jordi Huirne. Waar gaan we de eerste vlokken zien en blijft het ook liggen?

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

De kans is groot dat we dinsdag op sommige plekken in het binnenland voor het eerst sneeuwvlokken gaan zien. Een lagedrukgebied trekt, zoals het er nu naar uitziet, met de kern over het zuiden van het land. Aan de noordkant van het lagedrukgebied waait een koude oostenwind en kan regen overgaan in smeltende sneeuw bij temperaturen amper boven het vriespunt. Aan de zuidkant waait een zachte westenwind en is het wel 10 graden warmer.

Waar gaat het sneeuwen?

Zeer grote verschillen dus dinsdag in ons kleine kikkerlandje. Komende nacht is er nog niet veel aan de hand. Het raakt bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De temperatuur zakt dan naar 6 graden in het zuiden tot 2 graden in het noordoosten.

Dinsdagochtend trekt het lagedrukgebied met het centrum over Zeeland, via Noord-Brabant naar Limburg. Er valt vooral in de zuidelijke helft van het land veel regen, plaatselijk meer dan 30 millimeter. Ten noorden van de kern van het lagedrukgebied draait de wind naar de koude oosthoek. Daardoor ligt de temperatuur dinsdagochtend in het midden en noorden maar een paar graden boven het vriespunt. Door de wind voelt het waterkoud aan, alsof het licht vriest.

In delen van Gelderland, Overijssel en Drenthe daalt de temperatuur tot vlak boven het vriespunt en kan regen overgaan in smeltende sneeuw. Waarschijnlijk worden in de loop van de ochtend op de hogere delen van de Veluwe, zoals Hoog-Soeren, de eerste vlokken sneeuw gezien. Later gebeurt dit op meer plekken in het oosten, zoals de Holterberg in Salland of de hogere delen langs de oostgrens van Twente en de Achterhoek. Omdat er nog veel warmte in de bodem zit, is de kans klein dat de sneeuw ook blijft liggen.

In het gele gebied kunnen wat vlokjes natte sneeuw tussen de regendruppels zitten. In de ochtend in het oosten van het land en in de namiddag en avond in het zuiden van het land. In de oranje gebieden kan het wat harder sneeuwen, maar waarschijnlijk wordt het alleen in de Limburgse heuvels een beetje wit.

10 graden warmer

Intussen is het dinsdagochtend in het zuiden van het land met een stevige westenwind maar liefst 11 graden boven het vriespunt. In de middag trekt het lagedrukgebied naar Duitsland en draait de wind ook in het zuiden naar de koude noordoostelijke richting. De temperatuur gaat dan in zeer korte tijd bijna 10 graden omlaag en in de loop van de middag en avond kan ook in het zuiden en zuidoosten de regen overgaan in wat vlokjes natte sneeuw.

Vanaf het einde van de middag kan het in Noord-Brabant en Noord-Limburg tot een beetje natte sneeuw komen. Ook de omgeving Nijmegen, vooral het hoger geleden Berg en Dal, maakt een goede kans. In de noordelijke helft van het land wordt het in de middag droger.

Lokaal even wit

In de Limburgse heuvels daalt de temperatuur pas in de tweede helft van de avond snel met regen die overgaat in sneeuw. In de heuvels, zeker op het Drielandenpunt (322,4 meter boven NAP), kan de sneeuw in de nacht van dinsdag op woensdag even blijven liggen. Plaatselijk valt 3 centimeter. Dit is waarschijnlijk de enige regio in het land waar het even wit zou kunnen worden. In Winterberg, op 650 m hoogte, is het deze maandag al wit en kan een flinke laag vallen. Ook in de Ardennen blijft de sneeuw liggen.

Woensdag, donderdag en vrijdag trekken winterse buien over ons land, afgewisseld door felle opklaringen. Tijdens een bui, zeker in de nachtelijke uren, kan in het binnenland natte sneeuw vallen. Het is dan ook niet uitgesloten dat het komende nachten/ochtenden in de hogere delen van het oosten en zuiden plaatselijk een beetje wit is.