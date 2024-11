Opnieuw dag met buien, maar in het midden en noorden ook ruimte voor zon

Na een natte zondag vallen er maandag opnieuw enkele buien, maar vooral in het midden en noorden van het land is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 7 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuidwesten. De wind waait zwak tot matig uit het westen boven land, terwijl deze aan de kust vrij krachtig tot krachtig is.

In de avond en nacht trekt vanuit het zuidwesten bewolking het land binnen, gevolgd door regen op steeds meer plaatsen. De temperatuur daalt naar 2 à 3 graden in het noorden en noordoosten, terwijl het in het zuiden 5 à 7 graden blijft. De wind draait naar het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig, maar aan de zuidwestkust opnieuw vrij krachtig.

Winterse buien

Dinsdag zorgt een lagedrukgebied waarschijnlijk voor onstuimig weer. Op veel plaatsen valt regen, maar in een strook over het midden van het land naar het oosten kan ook natte sneeuw vallen. In de avond neemt de kans op sneeuw verder toe in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond de 3 graden, maar tijdens winterse neerslag rond het vriespunt. Het uiterste zuiden, zoals Zeeland en Limburg, kan juist even in zachtere lucht terechtkomen met maxima tot 10 à 11 graden.

Woensdag tot en met vrijdag blijft het guur herfstweer met regelmatig buien, soms met hagel of natte sneeuw. Overdag wordt het niet warmer dan 5 graden en in de nachten ligt de temperatuur rond het vriespunt, met lokaal kans op gladheid.