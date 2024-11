Code oranje voor Groningen: tot wel 10 centimeter sneeuw verwacht

Het KNMI geeft donderdag code oranje uit voor de provincie Groningen, omdat daar sprake is van zware sneeuwval. Er valt 5 tot 10 centimeter sneeuw. De waarschuwing blijft tot 23.00 van kracht, meldt een woordvoerder. Benieuwd welke code in jouw provincie geldig is? Lees dan verder.

Donderdagochtend en -middag is het op veel plekken glad door winterse buien en bevroren delen van de weg. Aankomend weekend wordt het een stuk zachter en schiet de temperatuur omhoog richting de 15 graden.

Volgens Rijkswaterstaat ondervindt het verkeer in Groningen, maar ook in Noord-Holland veel hinder door gladheid. Wie via de snelwegen A28 en A7 naar Groningen wil, kan zijn reis beter uitstellen of een alternatieve route bedenken. Dat adviseert Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Vooral op de wegen rond de stad zijn verschillende weggebruikers gestrand en is het voor hulpdiensten moeilijk die te bereiken, omdat ook zij kampen met de winterse omstandigheden.

Waar en tot wanneer geldt welke code?

In Noord-Holland geldt code geel tot 19.00 uur donderdagavond. Voor Overijssel, Drenthe en Friesland geldt nog code geel. Voor Groningen zwakt de weerswaarschuwing later op de avond af naar code geel tot vrijdagochtend 08.00 uur.

Ook Gelderland, Flevoland en Utrecht krijgen donderdagavond opnieuw met code geel te maken. De waarschuwing geldt in die provincies vanaf 22.00 uur tot vrijdagochtend 08.00 uur. Voor Noord-Brabant en Limburg geldt code geel vrijdag van 00.00 uur tot 10.00 uur.

Het KNMI heeft voor Zuid-Holland en Zeeland geen waarschuwingen gegeven.

ANP/Rijkswaterstaat