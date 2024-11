Vrijdagavond opnieuw code geel in groot deel land om gladheid

Voor een groot deel van het land geldt vanaf vrijdagavond weer code geel wegens kans op gladheid. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen, waarvoor het KNMI met code geel waarschuwt dat er kans is op gevaarlijk weer.

De waarschuwing geldt van vrijdag 20.00 uur tot 10.00 uur op zaterdag in de negen provincies. Er is daar dan kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of een enkele winterse bui, aldus het weerinstituut. Momenteel is de kleurcode voor deze negen provincies groen.

Zware windstoten

Voor de westelijke kustprovincies geldt de waarschuwing wegens mogelijke gladheid vanaf vrijdagavond vooralsnog niet. Wel is in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, en voor de Waddenzee en de Waddeneilanden code geel van kracht wegens zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Die waarschuwing geldt tot vrijdag 18.00 uur. De windstoten komen vooral bij buien voor, aldus het KNMI.

ANP