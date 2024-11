Winterse buien zorgen voor meerdere ongelukken: 'Ga de snelweg niet op'

Delen van Nederland zijn donderdagavond getroffen door sneeuwval, wat leidt tot overlast en ongevallen in het verkeer. Vooral in de noordelijke en westelijke regio's ondervinden weggebruikers vertragingen en problemen. Zo adviseert Rijkswaterstaat Noord-Nederland de snelwegen A28 en A7 naar Groningen te ontwijken. De ANWB meldt dat hun pechhulpdienst, de Wegenwacht, het "heel druk" heeft vanwege de slechte weersomstandigheden.

Volgens een medewerker van ANWB Verkeersinformatie wordt de hulpverlening bemoeilijkt doordat de medewerkers zelf ook te maken hebben met de winterse omstandigheden. "De Wegenwacht komt maar stapvoets vooruit, omdat ze over besneeuwde rijbanen moeten rijden. Hierdoor kunnen ze pechgevallen amper bereiken", legt de medewerker uit. Dit is voornamelijk merkbaar in de regio's Groningen en Alkmaar.

Code oranje in Groningen veroorzaakt chaos

In en rond Groningen hebben vrachtwagens op de zuidelijke ringweg moeite om tegen de helling van het verdiepte gedeelte op te komen. Rijkswaterstaat, brandweer en politie werken samen aan oplossingen voor de vrachtwagens. Ondertussen wordt er flink gestrooid.

Op de snelwegen in de provincie Groningen, waarvoor het KNMI code oranje heeft afgegeven, is het ook druk, maar het verkeer rijdt daar nog wel langzaam door, aldus de ANWB. "Het verkeer past zich aan de weersomstandigheden aan", zegt de ANWB-woordvoerder. De overlast speelt volgens hem vooral in en rond de stad.

Zo is een bestelbus op de Woortmansdijk in Westerbroek van de weg gegleden en tegen een boom gebotst. De inzittende van de bus kon gelukkig zelfstandig het voertuig verlaten voordat deze in brand vloog.

Glad wegdek

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft meldingen van meerdere aanrijdingen gekregen. Ze waarschuwt voor plaatselijke en plotselinge gladheid in het noorden van de regio. "Door hagelbuien en opvriezende natte wegdelen worden sommige wegen gevaarlijk glad", aldus de veiligheidsregio voor de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

In Baarn veranderde de Eemnesserweg en de Nieuw Baarnstraat in een ware ijsbaan, precies tijdens de drukte van het schoolverkeer. Tientallen fietsers, waaronder meerdere bakfietsrijders, gingen onderuit op het spekgladde wegdek.

Op de N206 bij Noordwijkerhout zijn vanochtend zes auto's betrokken geraakt bij een ongeval. Vermoedelijk is het gladde wegdek de oorzaak geweest.

Advies ANWB

Rijkswaterstaat heeft woensdag op donderdagnacht de eerste landelijke strooiactie van dit seizoen erop zitten. Er is landelijk ruim twee miljoen kilo zout gestrooid en zolang het weer winters blijft, worden dit meer kilo's. Ondanks het vele strooien adviseert de ANWB weggebruikers hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden, aangezien de weersomstandigheden de rijomstandigheden alsnog flink kunnen beïnvloeden.

ANP/Rijkswaterstaat/ANWB