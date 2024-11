Bezoekers van Drielandenpunt genieten van dik pak sneeuw

In Zuid-Limburg is de sneeuwpret woensdagmiddag al begonnen. Eerder werd voor woensdag al 5 tot 10 centimeter sneeuw voorspeld in het zuiden van ons land. Enkele vakantiegangers en bezoekers van het Drielandenpunt in Vaals zijn blij verrast met de witte laag op de grond.

Een bezoeker van de toeristische trekpleister kan er echt van genieten.: "Dan wordt het lekker warm van binnen en van buiten koel. Prima toch?" Een andere man is er bewust heen gereden: "We waren hier in de buurt en we zagen zoveel auto's met sneeuw rijden. We dachten: we gaan naar het hoogste puntje van Nederland."

Code geel

Niet alleen in Limburg heeft het woensdag gesneeuwd. Ook in Arnhem, Eindhoven en Oisterwijk blijft de sneeuw liggen. Naast de sneeuw in het zuiden heeft het KNMI code geel afgegeven voor meerdere delen van het land, waaronder Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland. Vannacht gaat het op veel plekken onder het vriespunt waardoor er veel kans is op gladheid. Donderdag zakt de temperatuur verder omlaag en kan het vriezen. Ook vrijdag is er kans op winterse buien met een stevige wind.

De koude temperaturen gaan zaterdag en zondag alweer iets omslaan. Er komt een warmere lucht het land in en op zondag kan het zelfs zo'n 15 graden worden. De sneeuwpret in Limburg zal voor nu dus van korte duur zijn.