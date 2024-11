Gevaarlijke situaties op de weg door winterweer in de ochtendspits: 'Ik sta hier al zes uur'

De winterse buien van donderdagavond en -nacht zorgen vrijdag voor grote problemen op de Nederlandse wegen. Vooral in Arnhem viel veel sneeuw; volgens weerman Jordi Heurne maar liefst acht centimeter. Door de aangevroren sneeuw zijn de wegen spekglad, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

In Schoorl moest de N9 zelfs volledig worden afgesloten. De weg veranderde daar in een ware ijsbaan, waardoor personenauto’s konden omkeren, maar vrachtwagens vast kwamen te zitten. Sommige chauffeurs stonden tot wel zeven uur lang stil, vertelden zij aan Hart van Nederland. Ook de A9 bij Alkmaar raakte binnen korte tijd bedekt met een dikke laag sneeuw.

Advies: blijf thuis in Groningen

In Groningen is de situatie zo gevaarlijk dat automobilisten wordt aangeraden om thuis te blijven. "We raden mensen aan om goed het weerbericht en de verkeersinformatie te checken voordat ze vertrekken. Pas je rijstijl aan, houd voldoende afstand en maak geen onverwachte stuurbewegingen", waarschuwt Bart Audenaert van Rijkswaterstaat.

Het midden van Nederland is momenteel het drukst, met in totaal zo’n 130 kilometer file. Normaal gesproken is het rond deze tijd rustig op de wegen, wat nogmaals de impact van het winterweer benadrukt.