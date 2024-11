Extreem zacht weer op komst na winterse dagen

Voor vrijwel heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden, geldt vrijdag code geel door gladheid door bevriezing en winterse buien. In het oosten valt op dit moment flink wat sneeuw, terwijl vanuit het westen zachtere lucht de neerslag op veel plekken in regen doet veranderen.

In Gelderland, Overijssel en Drenthe valt vrijdagochtend lokaal veel sneeuw. In Arnhem ligt al 8 centimeter en ook in het zuidoosten wordt later in de ochtend een nieuwe sneeuwlaag verwacht. Elders in het land veroorzaken winterse buien vooral natte sneeuw of regen.

Vrijdagmiddag stroomt vanuit het westen zachtere lucht het land in, waardoor op veel plaatsen regen valt. Langs de oostgrens blijft echter kans op natte sneeuw. De temperaturen liggen tussen de 2 graden in Limburg, 5 graden in Utrecht en 8 graden op de Waddeneilanden.

Waterkoude zaterdag

Komende nacht liggen de temperaturen rond het vriespunt en kan het in het hele land weer glad worden door bevriezing. Ook trekken nog steeds wat winterse buien over het land.

Zaterdag schijnt eerst nog even de zon, vooral in het oosten. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en in het noordwesten kan wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 6 graden, en een stevige zuidwestenwind maakt het waterkoud.

Uitzonderlijk zacht weer op zondag

Zondag stroomt extreem zachte lucht het land in, met temperaturen tussen de 14 en 16 graden. Het blijft op veel plaatsen droog en af en toe schijnt de zon. Na het weekend wordt het iets koeler, maar het weer blijft wisselvallig met zowel regen als zonnige momenten.