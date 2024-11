'Thunder snow' is uniek, dit is waarom onweer tijdens sneeuw heel anders is

Lag jij ook de afgelopen nacht in bed terwijl het sneeuwde en hoorde je onweer? Als je echt thunder snow hebt gehoord, dan had je iets heel unieks te pakken. Dit gebeurt namelijk bijna nooit in Nederland. Weeronline legt uit wat thunder snow precies is.

Kort gezegd is thunder snow een onweersbui met sneeuwval. Wereldwijd wordt dit fenomeen gemiddeld 6,4 keer per jaar gezien, in Nederland soms jaren niet. Wat maakt het zo bijzonder?

De lucht moet koud genoeg zijn om het te laten sneeuwen. En als lucht koud is, heeft die juist eigenschappen om onweer tegen te gaan, aldus Weeronline. Koude lucht is namelijk vaak droog, en om onweer te laten ontstaan is vocht nodig en een laag met warmere lucht.

Sneeuwvlokken wrijven

Toch komt het soms voor dat het onweert terwijl het sneeuwt. Al het echt heel hard sneeuwt, kunnen namelijk de sneeuwvlokken in de lucht langs elkaar wrijven en zo genoeg energie opwekken voor een ontlading. Thunder snow komt vaker voor aan de kust of bij een groot meer. Dat is omdat door de invloed van het warmere water de temperatuurtegenstellingen tussen de aarde en de lucht in wolk een stuk groter zijn, aldus de weerwebsite.

Omdat de sneeuwkristallen de bliksemflits reflecteren, is de flits vaak veel feller en wit tot goudkleurig. In tegenstelling tot onweer tijdens regen: dan zijn de flitsen vaak blauw en violet. Ook is de donder veel slechter te horen omdat het geluid wordt gedempt door de sneeuw. Vaak komt het geluid van de donder volgens Weeronline niet verder dan 3 tot 5 kilometer.