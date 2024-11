Morgen grote kans op officiële storm: mogelijk windkracht 10

Het KNMI gaf eerder al code geel voor zware windstoten voor woensdag af, maar nu lijkt de kans steeds groter te worden dat er een officiële storm gaat plaatsvinden. Aan de westkust bestaat een kans van 70 procent op een storm met windkracht 9, aldus Weeronline.

Het hele land krijgt mogelijk te maken met storm Connall. Gedurende de middag en de avond draait de wind en nemen de windsnelheden toe, meldt Weeronline. De storm piekt naar verwachting tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Mogelijk lopen de windsnelheden op tot windkracht 10. In heel Nederland komen windstoten voor tussen de 80 en 100 kilometer per uur en aan de kust tot maximaal 110 kilometer per uur.

Connall zou de tweede herfststorm van dit jaar zijn in Nederland, na storm Aitor op 27 september.

Weerwaarschuwing

Het KNMI heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor woensdag in delen van Nederland. In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen geldt code geel tussen 15.00 uur en middernacht.

ANP/Hart van Nederland