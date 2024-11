NS past dienstregeling aan om storm Conall

De NS past de dienstregeling in het noordwesten van het land vanaf het eind van de middag "enigszins" aan vanwege storm Conall. Tussen Zaandam en Alkmaar rijden dan alleen sprinters en reizigers tussen Amsterdam Centraal en Den Helder moeten in Heerhugowaard overstappen, meldt de vervoerder.

Door storm Conall is er kans op zware tot zeer zware windstoten, aldus de NS. "Daarom passen we uit voorzorg de dienstregeling vanaf het eind van de middag enigszins aan in het noordwesten van het land." Toch kan de storm tot meer hinder leiden, waarschuwt de NS. "Plan je reis daarom kort voor vertrek."

Het KNMI heeft voor het noorden van het land vanwege Conall code oranje afgegeven vanaf het begin van de woensdagavond.

ANP