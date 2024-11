KLM schrapt tientallen vluchten om naderende storm

KLM heeft uit voorzorg tientallen vluchten van en naar Schiphol geannuleerd vanwege storm Conall. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij aan Hart van Nederland, na berichtgeving van AT5.

"We hebben 36 Europese vluchten geannuleerd. De reizigers zijn al op de hoogte en we kijken hoe we ze kunnen omboeken", aldus een woordvoerder.

In aanloop naar de komst van storm Conall heeft het KNMI de weerwaarschuwing voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, de Waddeneilanden en de Waddenzee aangescherpt naar code oranje. Voor de rest van het land, met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, is nog code geel van kracht.

Naar verwachting bereikt storm Conall het noordwesten van het land aan het begin van de avond, waarbij code oranje vanaf 18.00 uur ingaat. De storm trekt in enkele uren over het land. In de noordoostelijke provincies geldt code oranje vanaf 21.00 uur. Rond middernacht wordt de waarschuwing weer afgezwakt naar code geel.