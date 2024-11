Pas op, code oranje voor storm: op deze tijd en plekken kun je overlast verwachten

Het gaat stormen woensdag. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor een groot deel van Nederland en dat betekent dat je op moet passen. Waar en hoe laat wordt de overlast verwacht? We zetten het op een rijtje.

Naar verwachting bereikt storm Conall het noordwesten van het land aan het begin van de avond. De storm trekt in enkele uren over het land. Volgens meteoroloog Jordi Huirne kunnen in de kustgebieden windsnelheden tot 130 kilometer per uur worden bereikt. In het binnenland worden windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht.

Vanaf wanneer is code oranje of geel van kracht in jouw provincie?