Conall is officieel een storm: dit is hoe de avond eruit gaat zien

Van 17.00 tot 18.00 uur werd in IJmuiden een uurvak gemiddeld windkracht 9 gemeten. Daarmee is Conall nu officieel een storm. Het is na storm Aitor op 27 september de tweede herfststorm en de achtste dag van het jaar met storm. De wind trekt in het noordwestelijk kustgebied mogelijk verder aan tot windkracht 10, een zware storm. Komende uren kunnen daar volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne zeer zware windstoten van 120-130 km/u voorkomen.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Stormdepressie Conall trekt vanavond over het noorden van het land. In Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen en het noordwestelijk kustgebied inclusief de Wadden geldt code oranje voor zeer zware windstoten. In het binnenland kunnen deze ruim 100 km/u bereiken en in de kustgebieden 120-130 km/u.

Conall is momenteel in het noordwesten van het land aangekomen en daar geldt al code oranje. De wind kan komende uren verder aantrekken tot een windkracht 10, zware storm. De storm trekt afzwakkend naar het noordoosten en in het noordoosten geldt vanaf 21 uur ook code oranje. Na middernacht wordt code oranje snel afgeschaald en eind van de nacht is de storm weggetrokken en loopt ook code geel ten einde.

Windkracht 10

Als op een KNMI-station vanavond een uurvak gemiddeld windkracht 10 wordt gemeten, is officieel sprake van een zware storm. Dit gebeurde voor het laatst bij storm Poly op 5 juli 2023. Poly groeide zelfs uit tot een zeer zware storm, windkracht 11. De zwaarste windstoot was toen 146 km/u.

De zeer zware windvlagen tot mogelijk 130 km/u kunnen schade veroorzaken aan gebouwen en aan de natuur. Ondanks dat de meeste bomen inmiddels kaal zijn door de winterweek die we achter de rug hebben, kunnen takken nog steeds afbreken en bomen omwaaien. Ook tuinmeubilair kan de lucht ingaan. Omdat de avondspits grotendeels voorbij is lijkt de overlast voor het verkeer mee te vallen. In de provincies met code oranje wordt afgeraden de weg op te gaan. Wellicht heeft de ochtendspits donderdagochtend nog wel last van stormschade.

Bert en Aitor

Storm Bert trok afgelopen weekend over de Britse Eilanden en veroorzaakte daar veel overlast. Nederland kreeg aan de oostflank van de depressie juist te maken met een uitzonderlijk zachte zuidenwind, waardoor warmterecords werden verbroken. Ook veroorzaakten de windvlagen in de nacht van zondag op maandag lokaal stormschade. Hier en daar waaiden bomen om. Tot een officiële storm kwam het echter niet.

De laatste officiële storm in ons land kreeg de naam Aitor en trok op 27 september over het land. De overlast viel mee. Alleen langs de west- en noordkust werd lokaal windkracht 9 gemeten, net als boven het IJsselmeer. De hoogst windstoot was slechts 100 km/u.

Achtste dag met storm

Gemiddeld telt een jaar 7 dagen met een officiële storm in ons land. Dat aantal hebben we nu al overschreden. Januari telde 5 dagen met storm, juli 1 dag, september 1 dag en nu kan november zich bij dit rijtje aansluiten. Voor de herfst is 2 stormen een heel normaal aantal in het huidige klimaat. Dertig jaar geleden telde een gemiddelde herfst nog 3 á 4 stormen. Sinds het begin van de windmetingen kwam het 50 keer tot storm in september, tegen 80 keer in oktober en 136 keer in november. De herfst van 1973 droeg behoorlijk bij aan dit totale aantal. Op maar liefst 14 dagen stormde het ergens in ons land! Deze eeuw staat het record op 2015 met 6 herfststormen (op 8 na hoogste aantal sinds 1910).

Soms blijft een herfststorm meerdere jaren achtereen uit. Deze eeuw kwam het naast 2021 en 2022 ook in 2018 en 2019 niet tot storm in de herfst.