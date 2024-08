Stormseizoen deze week van start: dit zijn de nieuwe stormnamen

Het stormseizoen staat voor de deur, en dat betekent dat er nieuwe stormnamen moeten komen. De nieuwe internationale stormlijst is inmiddels bekend, en die bestaat uit zeven Nederlandse bijdragen. Op zondag 1 september gaat het nieuwe stormseizoen van start.

Het KNMI stelt de lijst ieder jaar met de Britse en Ierse weerdiensten samen. De eerste storm van het seizoen 2024-2025 krijgt de naam Ashley en is bedacht door de Britten. De eerste Nederlandse naam is storm Bert.

De laatste storm die over Nederland raasde, was storm Jocelyn. Op bovenstaande video zie je de schade die de storm veroorzaakte.

Bedacht door bezoekers

Andere stormnamen uit Nederlandse koker zijn Éowyn, Floris, Gerben, Kayleigh, Otje, en Rafi. De Nederlandse inbreng voor de internationale lijst is gebaseerd op suggesties van bezoekers van de KNMI-stand op de beurs Impact Fair in april.

Zo kwam een bezoekster van de beurs met Éowyn, een fictief karakter uit Lord of the Rings. Hoewel het een Ierse naam is, bracht het KNMI deze in. Het weerinstituut vond ook Gerben wel een passende stormnaam, omdat het volgens de inbrenger een naam is die kracht uitstraalt.

Dit is de complete stormlijst van 2024-2025:

Stormlijst 2024-2025. Bron: KNMI

Stormnamen

In Nederland krijgen stormen die een impact hebben op de samenleving sinds 2019 een naam. Dit zijn stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten heeft uitgegeven. Soms is dat ook het geval bij code geel. "Door herkenbaarheid hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze waarschuwing voordat het weer toeslaat", aldus het KNMI.

Vorig jaar haalden Piet en Gerrit, vernoemd naar weermannen Piet Paulusma en Gerrit Hiemstra, nog de lijst.

Hart van Nederland/ANP