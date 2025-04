Wiersma wil 1800 boeren laten innoveren, verplaatsen of minderen

Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) is bereid om maatregelen te nemen om te zorgen dat 1800 boerenbedrijven in de buurt van kwetsbare natuur gaan innoveren, verplaatsen, het aantal dieren omlaag brengen of stoppen.

Er is meer nodig om de stikstofuitstoot te beperken, maar een concreet plan vanuit verantwoordelijk minister Femke Wiersma ontbreekt. Boeren willen duidelijkheid, zoals op bovenstaande video te zien is.

Ingewijden bevestigen na berichtgeving van De Telegraaf dat de bewindsvrouw hiervoor 4 tot 7 miljard euro wil uittrekken. Het gaat om maatregelen die serieus worden overwogen door de ministeriële stikstofcommissie onder leiding van premier Dick Schoof.

De beoogde maatregelen gaan over agrarische bedrijven binnen 250 meter van Natura 2000-gebieden. In deze bufferzone zou een strengere stikstofnorm gaan gelden. Het geld moet deze bedrijven helpen om de uitstoot te verlagen. Gedwongen uitkoop - onacceptabel voor coalitiepartij BBB - is niet aan de orde.

Nieuwe trajectcontroles

De BBB heeft vrijdagochtend meteen op haar website gereageerd op de gelekte plannen. Als die kloppen, dan betekenen die volgens partijleider Caroline van der Plas "een ongekende breuk met het afbraakbeleid van het vorige kabinet". Ze juicht toe dat onteigening uitgesloten blijft en boeren die willen verduurzamen financieel worden geholpen.

Een van de andere maatregelen die op ambtelijk niveau op tafel liggen, is om nieuwe trajectcontroles in te voeren rond natuurgebieden. Een betrokkene noemt het een "ieniemienie-maatregel" die de stikstofuitstoot slechts beperkt omlaag kan brengen.

Voor minister Wiersma "staat buiten kijf dat bij alle maatregelen die we treffen, daar perspectief tegenover moet staan voor boeren, ook in de vorm van financiële ondersteuning", zegt haar woordvoerder. Maar de bewindsvrouw wil niet vooruitlopen op maatregelen.

ANP