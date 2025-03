Boeren Friesland vrezen: overheid wil gaan onteigenen voor meer natuur

De provincie Friesland wil onderzoeken hoe er meer grond kan worden vrijgemaakt voor de natuur en denkt daarbij ook aan onteigening. Met de huidige aanpak lukt het namelijk niet om voldoende natuurgrond te realiseren en daarmee aan de wettelijke doelstellingen te voldoen, blijkt uit een tussenrapportage die de provincie heeft opgesteld.

Het gaat dan om gronden die Friesland wil vrijmaken voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het verkrijgen van die gronden gaat vooralsnog altijd vrijwillig, maar dat levert te weinig op. De provincie wil nu onderzoeken of grondeigenaren in het uiterste geval gedwongen kunnen worden hun land af te staan in ruil voor volledige schadeloosstelling. Het provinciebestuur wil goedkeuring van de Provinciale Staten om met een plan van aanpak te komen om de natuurontwikkeling te versnellen.

Het plan ligt gevoelig bij de Friese coalitiepartij BBB, veruit de grootste fractie binnen de Provinciale Staten. "Het staat het college vrij om iets te onderzoeken, maar onze fractie is en blijft tegen het onteigenen van landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling", zegt Statenlid Dieuwke Bakker. "Als de overheid aanklopt om je grond te kopen en aangeeft desnoods over te gaan tot onteigening dan heb je twee keuzes, meewerken of vijftien jaar juridische strijd voeren. Meewerken voelt dan echt niet als een vrije keus."

ANP