Boeren willen duidelijkheid over stikstof: 'Ik sta met mijn rug tegen de muur'

De nieuwe stikstofcijfers laten een tegenstrijdig beeld zien. Aan de ene kant daalt de ammoniakuitstoot in de landbouw, maar het halen van de stikstofdoelen lijkt nog verder weg dan gedacht. Er is meer nodig om de uitstoot te beperken, maar een concreet plan vanuit verantwoordelijk minister Femke Wiersma ontbreekt. Boeren willen duidelijkheid.

"Ik sta met mijn rug tegen de muur, ik weet niet zo goed wat ik moet doen", zegt boer Roy Meijer, melkveehouder in het Drentse Witteveen en voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), tegen Hart van Nederland. Hij wil graag investeren om zijn uitstoot te verminderen, maar weet niet waarin. "Niet ieder boerenbedrijf heeft zomaar het geld om die investeringen te doen. Dit raakt de hele sector, want ook investeerders en leveranciers blijven zo afwachten."

Stikstofgrens strenger dan gedacht

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de stikstofneerslag flink moet dalen om te voldoen aan de Omgevingswet. Die wet stelt dat in 74 procent van de beschermde natuurgebieden de stikstofdepositie onder de zogenoemde kritische depositiewaarde (kdw) moet liggen. Die grenzen zijn opnieuw vastgesteld.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de cijfers presenteert, ligt de grens voor veel gebieden nu flink lager. Hierdoor is het gat alleen maar groter geworden tussen de daling die haalbaar is met het huidige beleid en wat wettelijk nodig is in de beschermde natuurgebieden.

Onvoldoende

"Het is een kwalijke zaak dat de minister met niks concreets komt. Voor mijn gevoel is dit het jaar van de waarheid", zegt Meijer. Een meerderheid van de mensen (58 procent) is het met Meijer eens en vindt dat het kabinet onvoldoende doet op het gebied van landbouw, blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. BBB-stemmers zijn nog negatiever: 62 procent vindt dat boeren meer beschermd moeten worden.

Panelleden geven Wiersma het cijfer 4,7. Mensen vinden dat ze weinig verstand van zaken heeft en onvoldoende landbouwvisie toont. De minister laat aan Hart van Nederland weten dat er "hard wordt gewerkt aan een oplossing voor de stikstofproblematiek". "Ik weet heel goed hoe beleid en het ontbreken van toekomstperspectief landt op een boerenerf. Ik trek nauw samen op met de sector om de doelsturing in te vullen op een goede manier zodat er duidelijk komt voor die boeren gezinnen zodat ze weten waar ze aan toe zijn."