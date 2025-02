Vertrouwen in regering zakt verder weg, vooral bij hoger opgeleiden

Het vertrouwen in de regering is het afgelopen halfjaar flink afgenomen, vooral onder Nederlanders met een hbo- of universitaire opleiding. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin aandachtspunten voor de voorjaarsnota worden meegegeven aan het kabinet. De onvrede over de politiek is volgens het SCP breder geworden en heerst nu in alle opleidingsgroepen.

Bij het aantreden van het kabinet Schoof I was het vertrouwen al niet heel hoog. In de bovenstaande video vertellen mensen waarom.

Uit het rapport komt naar voren dat het politieke vertrouwen onder Nederlanders laag blijft. Slechts de helft van de bevolking geeft de politiek nog een voldoende. Hoewel hbo- en wo-geschoolden doorgaans iets meer vertrouwen hebben in de Tweede Kamer dan lager opgeleiden, is dat bij het vertrouwen in de regering niet langer het geval. Het SCP noemt de relatie tussen burgers en de overheid een "punt van zorg".

Veel twijfels over oplossingen overheid

Een exacte reden voor de daling onder hoger opgeleiden wordt nog niet gegeven. In een uitgebreider rapport dat in maart verschijnt, gaat het SCP hier dieper op in. Wel merkt een woordvoerder op dat er over het algemeen zorgen zijn over “het gebrek aan probleemoplossend vermogen van de regering en de slechte onderlinge samenwerking”.

Volgens het SCP twijfelen veel burgers of de overheid in staat is om grote problemen zoals het woningtekort, de stikstofcrisis en migratie aan te pakken. Daarbij speelt ook het niet nakomen van beloften een rol. De haalbaarheid van plannen rondom stikstof en migratie is bijvoorbeeld “twijfelachtig”, aldus het rapport.

Ongelijkheid groeit

Naast het dalende vertrouwen in de politiek waarschuwt het SCP ook voor toenemende ongelijkheid in Nederland. De kloof tussen de armste en rijkste Nederlanders wordt groter en verdere bezuinigingen bij gemeenten kunnen de situatie verergeren. Vooral sociale voorzieningen en welzijnsprojecten zouden in de knel komen, met mogelijk ernstige gevolgen voor kwetsbare groepen.

Het SCP benadrukt dat deze ontwikkelingen niet alleen gevolgen hebben voor individuele burgers, maar ook voor de maatschappelijke betrokkenheid en het vertrouwen in de overheid als geheel.