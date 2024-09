Ruim helft Nederlanders heeft onvoldoende vertrouwen in regering

Veel Nederlanders hebben onvoldoende vertrouwen in zowel de regering als de Tweede Kamer, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek. Ze vinden dat politici de problemen in Nederland niet oplossen en dat de politiek te veel bezig is met eigenbelang.

Hoewel het vertrouwen in de politiek rond de verkiezingen in november 2023 een kleine opleving had, blijft het laag in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar. 51 procent van de Nederlanders geeft een 6 of hoger voor het vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl de regering het moet doen met 49 procent. Politiek Den Haag zelf krijgt van 55 procent van de Nederlanders een onvoldoende.

Zorgen om asielzoekers

Mensen maken zich zorgen over het aantal asielzoekers in Nederland. 67 procent gaf afgelopen winter aan dat Nederland niet meer vluchtelingen moet opnemen dan nu het geval is, terwijl dit een jaar eerder 61 procent was.

Het aandeel Nederlanders dat wil dat er geen extra asielzoekers worden opgenomen, is hoger onder de achterban van coalitiepartijen als PVV, VVD, NSC en BBB. Deze partijen gaven eerder aan het 'strengste asielbeleid ooit' te willen voeren.

Andere zorgen van Nederlanders betreffen onder meer het inkomen, het tekort aan betaalbare woningen en de manier waarop mensen met elkaar samenleven in dit land. Bij dat laatste punt zien mensen de samenleving polariseren en verharden.

Toch benoemen Nederlanders in hun directe leefomgeving positieve punten, zoals buurtinitiatieven en hulpvaardigheid.

Beter luisteren naar burgers

Politiek Den Haag zou hogere rapportcijfers kunnen scoren als politici beter naar burgers luisteren, blijkt uit het onderzoek van het SCP. Momenteel voelt 43 procent van de Nederlanders zich niet gehoord door de politiek, en 57 procent vindt dat politici te weinig opkomen voor mensen zoals zij.

Een ruime meerderheid van de burgers vindt dat er te weinig aandacht is voor onder anderen mensen met lagere inkomens, mensen buiten de Randstad en basis- en mbo-opgeleiden. Tegelijkertijd vinden velen dat er juist te veel aandacht uitgaat naar mensen met een hbo- of wo-diploma, de rijken en inwoners van de Randstad.

Meer het land in

Burgers zouden graag zien dat politici meer het land ingaan. Ook bestaat de wens voor (partij)bijeenkomsten en inspraak. Volgens het SCP helpt het ook als politici niet te rechtlijnig te werk gaan. Burgers voelen zich bij een politiek besluit beter gehoord als politici verschillende perspectieven afwegen en het publieke debat volgen.

Hart van Nederland/ANP