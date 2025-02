Dit is de stad met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland

Schiedam heeft de meest vervuilde lucht van Nederland. De concentratie stikstofdioxide en fijnstof ligt er 2,15 keer hoger dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toestaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Pointer (KRO-NCRV).

Schiedam wordt omringd door zware industrie en druk verkeer. De scheepvaart, chemische industrie aan de overkant van het water, een vliegveld en meerdere snelwegen zorgen voor een constante stroom luchtvervuiling. Daarnaast dragen houtkachels in woonwijken bij aan de slechte luchtkwaliteit.

Noëlle Jansen verhuisde in 2021 met haar moeder vanuit Rotterdam naar het naburige Rozenburg. Door de slechte luchtkwaliteit daar het meisje al snel last van ernstige longklachten. In bovenstaande video zie je haar verhaal.

Volgens de GGD sterven Nederlanders gemiddeld tien maanden eerder door luchtvervuiling. Vooral ouderen en kinderen lopen extra risico. "Een op de zes beroertes zou er niet zijn geweest als we schone lucht zouden hebben", zegt Marieke Dijkema van de GGD.

Andere steden ook zwaar vervuild

Niet alleen Schiedam scoort slecht. In de top drie van meest vervuilde gemeenten staan ook Rijswijk en Ridderkerk, met respectievelijk 2,08 en 2,04 keer de toegestane hoeveelheid vervuiling. Ook grote steden als Rotterdam, Utrecht en Delft hebben een slechte luchtkwaliteit. In Amsterdam is vooral de binnenstad zwaar vervuild, terwijl in Den Haag ook omliggende gemeenten kampen met hoge concentraties schadelijke stoffen.

De gemeente Rotterdam heeft al milieuzones ingevoerd en biedt stopcontacten voor schepen aan, zodat zij hun generatoren kunnen uitschakelen. Cruiseschepen, die nog steeds dieselgeneratoren mogen laten draaien, blijven een punt van discussie. De gemeente wil hierover in gesprek met het Rijk om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.