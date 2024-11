Dit is de meest gezonde stad van Nederland

Apeldoorn heeft Groningen ingehaald als de gezondste stad van Nederland. Dat meldt advies- en ingenieursbureau Arcadis in zijn tweejaarlijkse inventarisatie. Onderaan de lijst staat Rotterdam, net als twee jaar geleden.

De onderzoekers van Arcadis bekeken of een stad genoeg voorzieningen heeft, fiets- en voetgangersvriendelijk is en genoeg openbaar vervoer heeft en of er voldoende speel- en recreatieplekken zijn. Ook speelt mee hoe het met de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en hittestress gaat en of een stad een 'gezonde gemeenschapszin' heeft, met genoeg plek voor sociale interactie.

De 6-jarige Noëlle belandde drie keer op de intensive care door luchtvervuiling:

1:48 Noëlle (6) belandt drie keer op intensive care door luchtverv...

Apeldoorn scoorde daarbij het best, gevolgd door Maastricht en Groningen. Onderaan de lijst bungelen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Groningen zakt

"Er gaat nu dus toch iets boven Groningen, vooral door het relatief grote aantal verkeersongevallen met letsel of zelfs de dood tot gevolg", vertelt directeur landschapsarchitectuur John Boon van Arcadis. "Dat is wel dubbel, want nu krijgen ze mensen op de fiets en zien we meer ongelukken. Ook op het onderdeel 'Gezonde Gemeenschap' laat de stad punten liggen. Dat is deels te verklaren doordat het aantal geregistreerde misdrijven toenam en dat minder mensen voldoen aan de bewegingsrichtlijn."

Dat Apeldoorn nu bovenaan staat, is volgens Arcadis-directeur Eke Schins te verklaren door onder meer het lage aantal misdrijven, de hoge sociale cohesie en de hoeveelheid groen in de stad.

ANP