Staan achter je bureau niet zo gezond als gedacht, dit kun je beter wél doen

Heel de dag op je bureaustoel zitten: het is zeker niet gezond. Daarom gaat al langer de oproep rond om af en toe, als het materiaal het toelaat natuurlijk, te gaan staan achter je bureau. Maar een nieuwe studie wijst uit dat de voordelen van een sta-bureau toch iets minder voordelig zijn dan eerder werd gedacht. Sterker nog: de kans op bijvoorbeeld spataderen neemt zelfs toe.

Staan achter je bureau, het is dan iets minder gezond dan gedacht, het is altijd nog beter dan zitten. In bovenstaande video zie je mensen die zich er hard voor maken het actief toe te passen.

Dat schrijft de website Scientias. Heel de dag zitten is zeker nog slecht, maar continu staan is niet dé oplossing. Een bijna acht jaar durende studie onder 80.000 Britten heeft uitgewezen dat de cardiovasculaire gezondheid niet beter werd in die tijd. Bij cardiovasculaire gezondheid moet je denken aan de kans op bijvoorbeeld beroertes of hartziektes.

Risico

Wel heeft het gevolgen voor de bloedsomloop en dat zijn helaas geen positieve gevolgen. Er kunnen bijvoorbeeld spataderen en bloedstolsels ontstaan. “De belangrijkste conclusie is dat langdurig staan de negatieve effecten van een zittende levensstijl niet kan compenseren”, benadrukt een van de onderzoekers. “Het kan zelfs risicovol zijn voor de gezondheid van sommige mensen.”

Oké, maar wat dan te doen? Je voelt het misschien al een beetje aankomen: bewegen. Beweging blijft het beste. Zo blijven de spieren soepel, het bloed blijft goed rondgaan en het maakt natuurlijk de geest ook een stuk vrolijker. Sta dus met regelmaat even op van je bureaustoel, of als je al staat: loop even van het bureau weg. Slechts 30 minuten aan matige tot intensieve activiteit is al voldoende. Of liever in iets minder tijd? Beweeg dan 6 minuten intensief.

Ook geven de onderzoekers nog andere tips: “Neem regelmatig pauzes, wandel rond, organiseer wandelvergaderingen, gebruik de trap, neem tijdens lange ritten regelmatig een pauze, of gebruik je lunchpauze om even van je bureau weg te zijn en wat te bewegen.”