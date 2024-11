WhatsApp test nieuwe functie voor sneller delen van foto’s en video’s

WhatsApp test een nieuwe functie waarmee je foto's en video's direct vanuit de chat kunt openen en delen, meldt WABetaInfo. Met één tik krijg je meteen toegang tot je galerij, waardoor delen sneller en makkelijker wordt.

De update biedt gebruikers de mogelijkheid om meerdere foto's en video's in één keer te selecteren. Dit scheelt tijd en voorkomt dat je steeds opnieuw de galerij moet openen. Ook komt er een handige knop om de geselecteerde foto’s en video’s in hoge kwaliteit te delen.

In de video bovenaan leggen we uit wat WhatsApp-fraude is en hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt.

Bijschrift in één berichtenballon

De nieuwe functie maakt het ook mogelijk om een bijschrift toe te voegen aan een hele set foto’s of video’s, wat vooral handig is bij het delen van albums. In de testversie groepeert WhatsApp de media met bijschrift nu in één berichtenballon, waardoor je chat overzichtelijker blijft.

Ook nieuw is dat je in de chatlijst kunt zien hoeveel foto’s of video’s iemand heeft gedeeld. Zo kun je in één oogopslag zien of een bericht meerdere mediabestanden bevat.

Wanneer de nieuwe functies voor iedereen beschikbaar komen, is nog niet bekend. Wel wordt de nieuwe galerijinterface de komende weken voor meer gebruikers uitgerold, aldus WABetaInfo.