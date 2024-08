WhatsApp komt met oplossing voor ongewenste berichten van onbekenden

Goed nieuws voor wie wel eens een berichtje van een onbekend nummer krijgt op WhatsApp en zich daar aan ergert. De berichtenapp komt binnenkort met een nieuwe functie waarmee je hier gemakkelijk vanaf komt, meldt techwebsite Bright.nl.

Met deze nieuwe functie worden onbekende nummers automatisch geblokkeerd na vijf aparte berichten. Deze functie, die momenteel in testfase is op Android, zorgt ervoor dat onbekende nummers die meerdere berichten sturen zonder reactie, automatisch geen contact meer met je kunnen opnemen. Dit is vooral handig om ongewenste berichten en spam tegen te gaan.

De populaire berichtenapp wordt vaak misbruikt door onbekende afzenders, wat tot frustratie kan leiden bij gebruikers. Met de nieuwe functie worden nummers die niet in je contactenlijst staan sneller geblokkeerd zodra ze een bepaald limiet aan berichten bereiken. Het is nog niet duidelijk of de afzender hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Releasedatum onbekend

Hoewel de exacte releasedatum voor deze functie nog niet bekend is, wordt verwacht dat deze binnen enkele maanden beschikbaar zal zijn voor zowel iOS als Android-gebruikers. Dit zal een welkome toevoeging zijn voor iedereen die regelmatig te maken heeft met spam of ongewenste berichten.